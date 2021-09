Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 1978

Gestern Nachmittag erlitt ein Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in Mitte schwere Verletzungen. Der 53-Jährige war gegen 15.45 Uhr mit seinem Zweirad in der Rathausstraße von der Poststraße kommend in Richtung Spreeufer unterwegs, als ihn ein 44 Jahre alter Mann, der mit seinem VW vom rechten Fahrbahnrand anfuhr, übersah und erfasste. Der Pedelec-Fahrer überschlug sich in Folge des Zusammenstoßes und stieß gegen einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite wartenden Kleintransporter eines 28-Jährigen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann mit schweren Verletzungen an der Schulter und am Oberkörper in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) führt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.