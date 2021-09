Bei Überfall geschossen

Nr. 1972

Bei einem Überfall in Kreuzberg wurde gestern Abend ein Jugendlicher durch den Gebrauch einer Softair-Waffe leicht verletzt. Der 15-Jährige war gegen 18.30 Uhr mit einem 13-Jährigen auf Elektrorollern in der Kommandantenstraße unterwegs, als den beiden zwei Unbekannte entgegenkamen und behaupteten, man habe sie komisch angesehen. Im weiteren Verlauf schoss einer der Täter auf die Beine des Jugendlichen, wodurch dieser mehrere Hämatome erlitt. Auch das Kind war Ziel der Attacke und klagte anschließend über Schmerzen. Unter Androhung weiterer Gewalt ließen sich die Räuber zwei Halsketten aushändigen, flüchteten mit den beiden Elektrorollern zum Moritzplatz, gesellten sich dort zu einer Personengruppe, mit welcher sie in einer U-Bahn in Richtung Hermannplatz davonfuhren. Eine ärztliche Versorgung der Überfallenen war nicht notwendig. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) übernommen.