Mann aus U-Bahnzug gestoßen - Tatverdächtiger gesucht

Nr. 1991

Mit der Veröffentlichung von Bildern eines Tatverdächtigen bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann. Der Unbekannte steht im Verdacht, am Samstag den 7. Januar 2020, gegen 22.45 Uhr, einen 49-jährigen Fahrgast am U-Bahnhof Stadtmitte unvermittelt und derart wuchtig aus dem Zug gestoßen zu haben, dass dieser stürzte und verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus kam.