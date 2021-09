Fußgänger erfasst und in parkendes Fahrzeug gefahren

Nr. 1965

Wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich eine Autofahrerin seit gestern Abend verantworten, die mit ihrem Pkw einen Fußgänger in Schlachtensee erfasst und anschließend in ein parkendes Fahrzeug gefahren ist. Bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr die 69-Jährige mit ihrem Skoda auf der Potsdamer Chaussee in Richtung Königstraße. Gegen 18.25 Uhr soll sie bei Rot den Kreuzungsbereich Potsdamer Chaussee/Wasgenstraße/Wasgensteig überquert und dabei den 28-jährigen Fußgänger angefahren haben. Der Mann soll die Potsdamer Chaussee bei Grün passiert haben. Durch den Aufprall wurde der Fußgänger durch die Luft geschleudert und schwer verletzt. Ein Notarztteam brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Zeugen berichteten später, dass die Frau mit ihrem Fahrzeug weiterfuhr und kurz darauf gegen einen parkenden Pkw geriet, der wiederum durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Anhänger gedrückt wurde. Die 69-Jährige wurde von Zeugen und einer zufällig anwesenden Ärztin aus ihrem Pkw gezogen, sodass erste Hilfemaßnahmen eingeleitet werden konnten. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Einsatzkräfte, dass die Frau nach Alkohol roch, sodass später in einem Krankenhaus – in dem sie stationär aufgenommen werden musste – eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die Unfallstelle war aufgrund der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme für knapp zwei Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).