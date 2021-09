Verkehrsunfall mit Linienbus

Nr. 1964

In Neu-Hohenschönhausen stieß gestern Nachmittag ein Fahrzeug frontal mit einem Bus der Berliner Verkehrsbetriebe zusammen. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein 32-Jähriger die Fahrbahn der Pablo-Picasso-Straße in Richtung Bitterfelder Straße befahren haben, als er gegen 14.30 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geriet. Auf Höhe der Einmündung Zu den Krugwiesen kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge in dessen Folge der Renault ins Schleudern geriet und erst am Fahrbahnrand zum Stehen kam.

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr befreiten den schwerverletzten Autofahrer und brachten ihn in ein Krankenhaus. In diesem ist er mit diversen Hautabschürfungen und Hämatomen sowie einem Lendenwirbelbruch stationär aufgenommen worden. Während der 58 Jahre alte Busfahrer unverletzt blieb, stürzte eine 24-jährige Fahrgästin in Folge des Zusammenpralls und klagte anschließend über Schmerzen im Rücken. Auch sie ist vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, konnte dieses nach einer ambulanten Behandlung jedoch wieder verlassen.

Die Pablo-Picasso-Straße blieb zwischen Gehrensee- und Seehausener Straße bis etwa 17.40 Uhr komplett gesperrt. Nun ermittelt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).