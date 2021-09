Scheibe von Einsatzwagen zerstört

Nr. 1961

In der vergangenen Nacht hat ein Unbekannter die Scheibe eines Polizeieinsatzwagens in Wedding zerstört. Nach derzeitigem Kenntnisstand war das Fahrzeug gegen 22.50 Uhr aufgrund eines Einsatzes am U-Bahnhof Nauener Platz abgestellt. Als die Einsatzkräfte kurze Zeit später zu dem Wagen zurückkehrten, stellten sie die zerstörte Heckscheibe fest. Ein Zeuge berichtete davon, dass sich ein bisher unbekannter Mann dem Fahrzeug näherte und die Scheibe mit einem Stein zerstörte. Anschließend entfernte er sich. Der Stein wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Die Ermittlungen nach dem Unbekannten, zu dem eine Personenbeschreibung vorliegt, dauern an.