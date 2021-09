Zaun an Polizeiliegenschaft beschädigt – möglicher Hausfriedensbruch

Nr. 1960

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht den Zaun der Polizeiliegenschaft des Abschnittes 32 beschädigt. Eine Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes hatte gegen 23.40 Uhr bei ihrem Rundgang den teilweise durchtrennten Zaun im Bereich des Nottores an der westlichen Seite zur Oberfeldstraße festgestellt. Da ein Übersteigen des Zaunes nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde das Areal, auf dem sich auch ein Sicherstellungsgelände befindet, abgesucht. Personen wurden auf dem Gelände nicht festgestellt. Beteiligt an dieser Aktion waren rund 20 Einsatzkräfte, der Polizeihubschrauber und ein Diensthund. Die weitergehenden Ermittlungen des Abschnittskommissariats sollen Aufschluss darüber geben, ob Unbekannte das Gelände betreten und Straftaten begangen haben.