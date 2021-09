Beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs erfasst

Nr. 1958

Gestern Morgen erlitt ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in Tegel schwere Verletzungen. Ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen zufolge überquerte der 20-Jährige gegen 8.10 Uhr an einem Fußgängerüberweg in der Bernauer Straße die Fahrbahn, als ein 54-Jähriger, der mit einem Audi in Richtung Seidelstraße unterwegs war, ihn erfasste. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der junge Mann mehrere Meter durch die Luft geschleudert und schlug anschließend auf der Fahrbahn auf. Mehrere Passanten leisteten Erste Hilfe bei dem Schwerverletzten, bis alarmierte Rettungskräfte ihn zur stationären Behandlung seiner Verletzungen am Oberkörper und dem Kopf in ein Krankenhaus brachten. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) führt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.