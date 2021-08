Festnahmen nach Einbruchsversuchen in Möbelgeschäft und Restaurant

Nr. 1944

Einsatzkräften der Berliner Feuerwehr ist es zu verdanken, dass Beamte der Polizeiabschnitte 24 und 26 vier mutmaßliche Einbrecher in Charlottenburg festnehmen konnten.

In der Suarezstraße spähten sich zwei Männer die falsche Örtlichkeit für einen Einbruch aus. Von der Feuerwache aus beobachteten Einsatzkräfte, wie sich das Duo gegen 2.30 Uhr an einem Designermöbelgeschäft zu schaffen machte, um dort gewaltsam einzubrechen. Alarmierte Zivilkräfte entdeckten zunächst in der Kantstraße zwei Männer vor einem Restaurant, bei denen es sich um mutmaßliche Komplizen der beiden handelte. Kurz darauf trafen die Tatverdächtigen ein und entfernten sich mit ihren Komplizen. Die Polizistinnen und Polizisten nahmen schließlich das Quartett in der Kaiser-Friedrich-Straße fest und überstellten die Männer im Alter zwischen 20 und 43 Jahren dem Einbruchskommissariat der Polizeidirektion 2. Ermittlungen ergaben, dass die beiden mutmaßlichen Komplizen nicht nur vor dem Restaurant auf die beiden Einbrecher warteten, sondern zeitgleich versucht hatten, dort einzubrechen. Nun müssen sich die Festgenommenen wegen versuchten Einbruchsdiebstahl verantworten und sollen einem Ermittlungsrichter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden.