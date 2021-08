Hdie HAMADE vermisst – Polizei Berlin bittet um Mithilfe

Nr. 1934

Bei der Suche nach Hdie HAMADE bittet die Polizei Berlin um Mithilfe. Die 79-jährige Vermisste wurde am Sonntag, den 29. August 2021 gegen 13 Uhr von ihrem Sohn am U-Bahnhof Hallesches Tor aus dessen Auto heraus abgesetzt. Von dort aus lief sie allein zur Friedrichstraße, wo sie zuletzt zwischen 13 und 13.30 Uhr beim Imbiss „Tumid Chicken“ gesehen wurde, als sich die Vermisste mit Mitarbeitenden unterhielt. Die 79-Jährige beabsichtigte an dem ehemaligen „Checkpoint Charlie“ mit dem Bus der Linie M 29 nach Hause in die Oranienstraße zu fahren.

Frau HAMADE ist an Diabetes erkrankt und benötigt Medikamente. Zudem leidet sie an beginnender Altersdemenz und damit einhergehender Orientierungslosigkeit.

Die Vermisste ist etwa 150 cm groß, hat rotbraune Haare und ist etwa 40 Kilogramm schwer. Sie war zuletzt mit einem schwarzen Mantel, einer schwarzen Hose, einer schwarzen Mütze und einem weißen Schal bekleidet. Frau HAMADE hatte eine schwarze Handtasche mit Personalausweis, Krankenkassenkarte, Diabetes-Pass und Wohnungsschlüssel sowie einen geblümten Beutel bei sich.

Wer hat die Vermisste seit dem 29.08.21, gegen 13:30 Uhr gesehen?

Wer kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthalt machen?

Hinweise bitte während der Bürodienstzeiten an die Kriminalpolizei der Direktion 5 K 34 in der Friesenstraße 16 in Kreuzberg unter Tel. (030) 4664 573410 573430 bzw. per E-Mail.

Außerhalb der Bürodienstzeiten an (030) 4664 571100 bzw. per E-Mail oder jede andere

Polizeidienststelle.