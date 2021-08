Schüsse auf Kneipe

Nr. 1929

In Kreuzberg wurden heute früh Schüsse auf eine Kneipe abgegeben, verletzt wurde hierbei niemand. Nach Angaben von Zeugen, die sich gegen 3.40 Uhr in der Lokalität in der Urbanstraße befanden, hätten sie mehrere Knallgeräusche wahrgenommen und wenig später diverse Beschädigungen in der Glasfront der Kneipe festgestellt. Alarmierte Polizeikräfte stellten wenig später mehrere Patronenhülsen fest. Der Hintergrund der Tat ist derzeit noch vollkommen unklar und Gegenstand der Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei der Direktion 5 (Süd) geführt werden.