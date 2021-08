Geschlagen, mit Reizgas gesprüht und Widerstand geleistet – Festnahme

Nr. 1920

In der vergangenen Nacht verletzte ein Mann in Friedrichshain zwei Männer und drei Einsatzkräfte. Gegen 23.30 Uhr nahmen Zivilkräfte wahr, wie der später Festgenommene auf der Revaler Straße auf einen Mann einschlug. Als ein Passant und zwei Polizeibeamte dem Angegriffenen zur Hilfe eilten und versuchten, die beiden voneinander zu trennen, besprühte der Tatverdächtige sie unvermittelt mit Reizgas. Im weiteren Verlauf griff der bis dahin Unbekannte einen weiteren Polizeibeamten an und stürzte im Gerangel mit ihm zu Boden. Während der anschließenden Festnahme trat der Mann zudem gezielt in Richtung der Einsatzkräfte und schlug um sich.

Der Angegriffene, ein 31 Jahre alter Mann, erlitt in Folge des Übergriffs leichte Kopfverletzungen, lehnte eine ärztliche Behandlung aber ab. Die mit Reizgas besprühten Einsatzkräfte und der 38 Jahre alte Passant erlitten leichte Augenreizungen, benötigten aber ebenfalls keine ärztliche Behandlung. Der Beamte, der mit dem Tatverdächtigen zu Boden stürzte, stellte später oberflächliche Schnittverletzungen an seinen beiden Händen fest und beendete seinen Dienst vorzeitig.

Die Polizeibeamten brachten den Festgenommenen schließlich für eine erkennungsdienstliche Behandlung und eine Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam und übergaben den 30-Jährigen anschließend der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City), welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt.