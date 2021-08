Fahrraddiebe festgenommen

Nr. 1917

Polizeieinsatzkräfte nahmen in der vergangenen Nacht in Spandau zwei mutmaßliche Fahrraddiebe fest. Gegen 1.45 Uhr beobachten die Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 21 zwei Männer, die vom Bahnhof Spandau kommend auf dem Gehweg der Seegefelder Straße in Richtung Galenstraße unterwegs waren, jeweils ein Fahrrad schoben und sich mehrfach auffällig nach dem Einsatzwagen umschauten.

Als die beiden Polizisten sich entschlossen, die Männer zu kontrollieren, ließ das Duo die Räder fallen und flüchtete zu Fuß zurück in Richtung Bahnhof. Die Polizeieinsatzkräfte eilten den mutmaßlichen Dieben hinterher und nahmen beide vorläufig fest. An einem der beiden Räder entdeckten die Einsatzkräfte ein aufgetrenntes Fahrradschloss, ein weiteres fanden sie an den Fahrradständern vor dem Bahnhof. Bei einer Überprüfung der Personen und ihrer mitgeführten Sachen fanden die Einsatzkräfte bei dem Älteren der beiden, einem 23 Jahre alten Mann, Werkzeug sowie in einem mitgeführten Rucksack, den hinzualarmierte Einsatzkräfte bei den Fahrradständern vor dem Bahnhof Spandau entdeckten und ihm zweifelsfrei zuordnen konnten, mehrere Fahrradlampen und einen Bolzenschneider.

Während der 20 Jahre alte Komplize des Mannes nach einer Identitätsfeststellung am Ort entlassen wurde, brachten die Einsatzkräfte den 23-Jährigen für eine erkennungsdienstliche Behandlung in einen Polizeigewahrsam. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben sie ihn schließlich dem zuständigen Abschnittskommissariat der Polizeidirektion 2 (West), welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen wegen des Verdachts gemeinschaftlichen Fahrraddiebstahls führt.