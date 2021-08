Geschlagen, beraubt und eine Treppe hinuntergestürzt

Nr. 1916

Zwei Männer griffen vergangene Nacht zwei andere Männer in Kreuzberg an. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich der 20-Jährige und dessen 37-jähriger Begleiter gegen 2.40 Uhr auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofes Kottbusser Tor der U-Bahnlinie 1, als sie dort von zwei unbekannten Männern angesprochen worden sein sollen. Im weiteren Verlauf sollen diese beiden mit Fäusten auf den 20-Jährigen eingeschlagen und ihm eine Weste entrissen haben. Der 37-jährige Begleiter versuchte einzugreifen, erhielt jedoch von einem der Angreifer einen Faustschlag ins Gesicht und stürzte rücklings eine Treppe hinunter. In der Nähe befindliche Polizisten der Brennpunkt- und Präsenzeinheit bemerkten die Auseinandersetzung, eilten zur Hilfe und nahmen einen der beiden Angreifer, einen 15-Jährigen, fest. Dieser trug noch die Weste des 20-Jährigen bei sich, die diesem wieder ausgehändigt werden konnte. Der zweite Tatverdächtige konnte unerkannt entkommen. Die beiden Angegriffenen erlitten leichte Verletzungen am Kopf, verzichteten jedoch auf eine ärztliche Versorgung. Nach der Feststellung der Identitäten konnte alle festgestellten Beteiligten später wieder ihren Weg fortsetzen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes, der gefährlichen sowie der einfachen Körperverletzung führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).