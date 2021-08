Verdacht der Brandstiftung

Nr. 1913

Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernahm vergangene Nacht die Ermittlungen zum Verdacht zweier Brandstiftungen in Halensee. Kurz vor 3 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und die Feuerwehr zu einem brennenden Papiercontainer an der Kreuzung Kurfürstendamm Ecke Westfälische Straße. Die eingetroffenen Einsatzkräfte wurden dort von einem Passanten auf einen BMW aufmerksam gemacht, der an der Kreuzung Johann-Sigismund-Straße Ecke Kurfürstendamm stand und ebenfalls brannte. Die eingetroffenen Brandbekämpfer der Feuerwehr löschten beide Brände, wobei das Elektrofahrzeug im vorderen Bereich vollständig ausbrannte. Da durch den Brand Hochspannungsanschlüsse freilagen, wurde der Wagen auf Anordnung der Feuerwehr sichergestellt und zu einem Sicherstellungsgelände transportiert. Von den Flammen am PKW wurde ein weiteres Auto sowie ein Motorrad beschädigt.