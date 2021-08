Nach Drogenkonsum verstorben - Polizei sucht Zeugen

Nr. 1910

Die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) hat Ermittlungen zum Tod einer jungen Frau übernommen. Die 25-Jährige war am vergangenen Montag, den 23. August 2021 kurz vor 4 Uhr in den WC-Räumen eines Clubs in der Revaler Straße in Friedrichshain von Angestellten leblos aufgefunden worden. Alarmierte Rettungskräfte sowie ein Notarzt versorgten die Frau und brachten sie anschließend in eine Klinik, in welcher sie am Mittwochabend verstarb.

Nach den bisherigen Erkenntnissen ist derzeit davon auszugehen, dass die aus Irland stammende Frau gemeinsam mit einem 30 Jahre alten Mann in der Toilettenkabine Betäubungsmittel eingenommen haben und kurz darauf kollabiert sein soll.

Der Mann wurde zunächst vorläufig festgenommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen, darunter auch eine Wohnungsdurchsuchung, bei welcher Drogen beschlagnahmt wurden, wurde er wegen des fehlenden dringenden Tatverdachts wieder auf freien Fuß gesetzt.

Wer kannte die 25-jährige Verstorbene und hatte in der Nacht vom 22. zum 23. August 2021 persönlichen Kontakt mit ihr?

Wer kann Angaben zu ihrer Anwesenheit in besagter Nacht in der Zeit von 22.00 bis 4.00 Uhr im Club „Suicide Club" auf dem RAW -Gelände an der Revaler Straße machen?

-Gelände an der Revaler Straße machen? Wer kann Aussagen darüber treffen, ob und mit welchen Personen die junge Frau in dem Club Kontakt hatte?

Wer kann darüber hinaus sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung der Tat beitragen können?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 in der Perleberger Straße 61A in Moabit unter den Telefonnummern (030) 4664 – 574514 bzw. – 571100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Death after drug use – Police are looking for witnesses

The police of Division 5 (City) have taken over investigations concerning the death of a young woman. The 25-year-old was found lifeless by employees in the restrooms of a club in Revaler Straße in Friedrichshain shortly before 4 a.m. last Monday, August 23rd, 2021. Emergency services and an emergency physician administered aid to the woman and then took her to a hospital, where she died on Wednesday evening.

According to the information available so far, it is assumed that the woman, who is of Irish origin, had taken narcotics in the toilet cubicle together with a 30-year-old man and collapsed shortly afterwards.

The man was initially taken into provisional arrest. After police measures, including a search of the apartment during which drugs were confiscated, he was released because there was no strong crime suspicion.

Who knew the 25-year-old deceased and had personal contact with her on the night of August 22nd to 23rd, 2021?

Who can give information about her presence in the club "Suicide Club" on the RAW grounds in Revaler Straße in the time from 10 p.m. to 4 a.m. during the night in question?

grounds in Revaler Straße in the time from 10 p.m. to 4 a.m. during the night in question? Who can say whether and with whom the young woman had contact in the club?

Who can give any further relevant information that could help to solve the crime?

Information can be given to the police of Division 5 at Perleberger Straße 61A in Moabit by calling (030) 4664 – 574514 or – 571100, or to any other police station.