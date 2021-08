Festnahmen nach Diebstahl aus Auto

Nr. 1877

In der vergangenen Nacht nahmen Polizeieinsatzkräfte in Oberschöneweide zwei Männer nach einem Diebstahl aus einem Auto fest. Eine aufmerksame Anwohnerin rief gegen 2 Uhr die Polizei zum Waldowplatz, nachdem sie eine Frau und zwei Männer dabei beobachtet hatte, wie diese die Schiebetür eines geparkten VW entriegelten und aus dem Firmenfahrzeug eine Sporttasche entwendeten. Die alarmierten Einsatzkräfte entdeckten die drei Tatverdächtigen schließlich in einer nahegelegenen Parkanlage. Zunächst flüchtete das Trio unter Zurücklassung der Beute, zwei von ihnen nahmen die Einsatzkräfte allerdings kurz darauf fest. Anschließend brachten die Polizistinnen und Polizisten den 24-Jährigen und seine 27 Jahre alte Komplizin für eine erkennungsdienstliche Behandlung in einen Polizeigewahrsam und übergaben sie der Kriminalpolizei der Direktion 3, welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt.