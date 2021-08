Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen - Festnahmen

Nr. 1870

Einsatzkräfte des Polizeiabschnittes 54 haben in der vergangenen Nacht zwei Männer in Neukölln festgenommen. Die beiden Polizisten waren nach Bürgerhinweisen gegen 2.45 Uhr dabei im Mittelbuschweg mehrere Fahrzeugeinbrüche zu begutachten, um Geschädigte zu informieren und Anzeigen zu fertigen. Die beiden 24- und 53-jährigen Männer, die sich in der Nähe aufhielten, kamen ihnen dabei verdächtig vor. Die Kontrolle der Tatverdächtigen brachte neben Werkzeugen, die für diese Einbrüche geeignet waren, auch diverses mutmaßliches Diebesgut aus den Einbrüchen zum Vorschein. Die anschließend Festgenommenen wurden dem Fachkommissariat für KFZ-Delikte der Polizeidirektion 5 (City) überstellt. Die Ermittlungen zu den über zehn Fahrzeugeinbrüchen dauern an.