Sachbeschädigung an Einsatzfahrzeug

Nr. 1867

Heute früh haben Unbekannte ein Einsatzfahrzeug des Polizeiabschnitts 16 in Prenzlauer Berg beschädigt. Gegen 6.35 Uhr stellten die Einsatzkräfte an dem in der Sredzkistraße abgestellten Wagen einen beschädigten Außerspiegel fest. Ob ein Zusammenhang mit dem vorausgegangenen Einsatz wegen Lärms, der von einer Party ausging, besteht, muss nun das zuständige Abschnittskommissariat feststellen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.