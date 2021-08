Tatverdächtiger nach Raubüberfall auf Juwelier festgenommen

Nr. 1830

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 23 nahmen gestern Vormittag einen 44-Jährigen fest, während dieser einen Raubüberfall auf einen Juwelier in Wilhelmstadt ausübte. Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat der bewaffnete Tatverdächtige gegen 11.15 Uhr das Geschäft in der Pichelsdorfer Straße und bedrohte zunächst eine 57-jährige Angestellte mit vorgehaltener Schreckschusswaffe. Anschließend forderte er den aus dem hinteren Zimmer hinzukommenden Ladeninhaber auf, alle Schmuckvitrinen zu öffnen. Während der Juwelier angab, dafür die Schlüssel aus einer Schublade zu holen, betätigte er parallel einen stillen Alarm. Als der Tatverdächtige ihm im weiteren Verlauf des Überfalls den Rücken zukehrte, verließ der 70-jährige Geschäftsinhaber seinen Laden, um Hilfe zu holen. Diese bekam er umgehend von den eingetroffenen Einsatzkräften, die den mutmaßlichen Täter noch im Geschäft festnahmen. Neben den bereits im Rucksack verstauten etwa 380 Schmuckstücken, die die Polizei sicherstellte, fanden die Kollegen außerdem einen Hammer. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,5 Promille. Der 44-Jährige kam zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung sowie Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam und wurde anschließend der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) überstellt, die die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernimmt. Die Überfallenen blieben unverletzt.