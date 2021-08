Abschiedsbrief hinterlassen – 56-Jährige vermisst

Nr. 1826

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) um Mithilfe bei der Suche nach einer Vermissten.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ Frau Birgit KUSCHEL am Samstag, den 14. August 2021 zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr ihr Haus in der Lehnitzstraße in Berlin-Mahlsdorf und wird seitdem vermisst.

Die 56-Jährige befindet sich derzeit in einem psychisch labilen Zustand und hat einen Abschiedsbrief hinterlassen, es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in Lebensgefahr befinden könnte.