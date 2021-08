Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Nr. 1824

Nach einem Verkehrsunfall flüchtete gestern Mittag ein Fahrer eines Autos in Köpenick. Zeugen alarmierten die Polizei und teilten den eingetroffenen Einsatzkräften mit, dass sie gegen 12.40 Uhr beobachteten, wie ein Fahrer eines Autos von der Seelenbinderstraße auf die Bellevuestraße in Richtung Fürstenwalder Damm fuhr. Dabei soll er mit dem Heck seines Fahrzeuges das Fahrrad eines 42-Jährigen berührt haben, der auf dem Fahrradschutzstreifen der Bellevuestraße in gleicher Richtung unterwegs war. Der Radfahrer verlor die Kontrolle über sein Rad und stürzte, er erlitt Verletzungen an Kopf und Händen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Autos flüchtete mit diesem unerkannt.