Fahrzeug nach Verkehrsunfall außer Betrieb gesetzt

Nr. 1822

Nach einem Verkehrsunfall, der sich gestern Abend in Wittenau ereignete, setzten Einsatzkräfte ein beteiligtes Fahrzeug außer Betrieb und zogen den Fahrzeugschein ein. Nach der Aussage des 20-jährigen Fahrers, soll er gegen 19.30 Uhr mit seinem Renault in der Hermsdorfer Straße in Richtung Alt-Wittenau unterwegs gewesen sein. Im weiteren Verlauf sei ein Fahrzeug aus dem Gegenverkehr in seine Spur geraten. Als der junge Mann eine Gefahrenbremsung eingeleitet habe, sei er ins Schleudern geraten und gegen zwei geparkte Autos gefahren. Sein Wagen sowie ein Suzuki und ein VW wurden dabei beschädigt. Der Autofahrer zog sich Verletzungen am Hals und an der Niere zu und kam zur stationären Versorgung in eine Klinik. Das ihm entgegengekommene Fahrzeug soll, ohne anzuhalten, weitergefahren sein. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Funkwagenbesatzung fest, dass das Fahrzeug nicht haftpflichtversichert war, so dass sie es stilllegten. Gegen 20 Uhr wurde die Sperrung an der Unfallstelle, von der auch die Buslinie 322 betroffen war, wieder aufgehoben. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.