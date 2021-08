Motorradfahrer flüchtet und stürzt

Nr. 1821

Während seiner Flucht vor der Polizei stürzte in der vergangenen Nacht ein Motorradfahrer in Köpenick und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen missachtete der 39-Jährige, der mit einer KTM gegen Mitternacht auf der BAB 113 stadtauswärts unterwegs war, die Anhaltesignale einer Zivilstreife und entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit und riskanter Fahrweise Richtung Köpenick. An der Kreuzung Gutenbergstraße/Köllnischer Platz/Oberspreestraße/Lange Brücke verlor der Flüchtende aus bislang nicht bekannten Gründen die Kontrolle über die Maschine und stürzte. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Motorradfahrer mit mehreren Frakturen in ein Krankenhaus. Ermittlungen ergaben, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorliegt. Das Motorrad und die Kennzeichen waren als gestohlen gemeldet. Außerdem stellten die Einsatzkräfte bei dem Verletzten und in seinem Rucksack mehrere Kreditkarten, ausgestellt auf andere Personen, Beutel mit betäubungsmittelsuspekten Substanzen und eine größere Summe Bargeld fest und beschlagnahmten die Gegenstände. Die weiteren Ermittlungen gegen den 39-Jährigen hat die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) übernommen. Sie dauern an.