Mutmaßliche Diebin schlägt um sich

Nr. 1817

In Friedrichshain misslang in der vergangenen Nacht der Trick einer mutmaßlichen Diebin. Gegen 0.40 Uhr soll die 24-Jährige vor einem Dönerstand in der Revaler Straße auf einen 25-Jährigen zugekommen sein, mit weinerlicher Stimme eine Notlage vorgetäuscht und den Mann unvermittelt umarmt haben. Während der 25-Jährige selbst später angab, nicht bemerkt zu haben, wie die Frau ihm während der Umarmung sein Handy aus der hinteren Hosentasche zog, bemerkten mehrere Zeugen den Diebstahl und machten den Bestohlenen darauf aufmerksam. Gemeinsam mit zwei Bekannten, hielt dieser die Frau daraufhin fest. Die 24-Jährige schlug um sich, kratzte einen der Männer und schrieb laut um Hilfe. Passanten machten Polizeikräfte auf die Situation aufmerksam, die die Frau nach Schilderung des Sachverhalts schließlich festnahmen. Auch während der Festnahme durch die Polizei schrie sie fortwährend herum und wehrte sich durch Tritte und Schläge. Das Handy des 25-Jährigen fanden die Polizisten in der Handtasche der Festgenommenen. Nach einer Blutentnahme in einem Polizeigewahrsam wurde sie für die nun wegen räuberischen Diebstahls und Widerstands weiterermittelnde Kriminalpolizei eingeliefert.