In Gegenverkehr geraten

Aus noch nicht geklärter Ursache geriet gestern Nachmittag in Wannsee ein Mann mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 89-Jährige gegen 15.10 Uhr mit einem Peugeot in der Königstraße in Richtung Potsdam unterwegs. Plötzlich geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem Jaguar zusammen, der von einem 56-Jährigen gefahren wurde. Sowohl der 89-Jährige als auch dessen 85 Jahre alte Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten beide umgehend in ein Krankenhaus. Der 56-Jährige und dessen 52-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall ebenfalls verletzt und mussten in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Die Königstraße war während der Unfallaufnahme und den Reinigungsarbeiten bis 20.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.