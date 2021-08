Feuer an Pkw

Nr. 1815

Gestern Abend brannte in Charlottenburg-Nord ein Kleinwagen. Kurz vor 22 Uhr hörte ein Passant am Saatwinkler Damm einen lauten Knall und sah wenig später Flammen an einem dort geparkten Renault. Der Zeuge alarmierte die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten den Brand, konnten aber nicht verhindern, dass der Innenraum des Fahrzeugs vollständig ausbrannte. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.