Passanten halten mutmaßliche Diebin fest

Nr. 1812

In Wannsee wurde heute Mittag eine mutmaßliche Taschendiebin nach einem Diebstahlsversuch von Passanten festgehalten und der Polizei übergeben. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen bemerkte die 50-jährige Kundin eines Discounters in der Königstraße, dass sich ihre Handtasche leichter anfühlte. Sie gab an, sie habe sich daraufhin umgedreht und ihr Portemonnaie in der Hand einer ihr unbekannten anderen Kundin entdeckt. Die 32-jährige Tatverdächtige ließ die Geldbörse fallen und verließ fluchtartig das Geschäft. Vor dem Supermarkt wurden Passanten auf die Flüchtende aufmerksam und hielten sie bis zum Eintreffen alarmierter Polizeikräfte fest. Die Einsatzkräfte nahmen die Frau fest. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde die Tatverdächtige einem für Taschendiebstähle zuständigen Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übergeben. Die Ermittlungen gegen die 32-Jährige dauern an.