Brandkommissariat ermittelt zu angezündeten Fahrzeugen

Pankow/Marzahn-Hellersdorf

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung zu zwei Bränden in der vergangenen Nacht in Weißensee und Kaulsdorf übernahm ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.

Nr. 1801

Gegen 23.45 Uhr bemerkte eine Autofahrerin beim Vorbeifahren Flammen aus dem vorderen Teil eines am rechten Fahrbahnrand der Buschallee geparkten Autos und alarmierte die Feuerwehr. Die eingetroffenen Brandbekämpfer löschten den in Brand stehenden Peugeot, der durch das Feuer stark beschädigt wurde. Von der Hitzewirkung wurde ebenfalls ein davorstehender Kraftwagen beschädigt. Für die Dauer der Brandbekämpfung sperrten Polizeieinsatzkräfte die Buschallee ungefähr 30 Minuten.

Nr. 1802

Eine Anwohnerin der Straße Alt-Kaulsdorf bemerkte gegen 2.15 Uhr eine starke Rauchentwicklung und auflodernde Flammen von einem in der Nähe befindlichen Parkplatz und alarmierte die Feuerwehr. Ebenfalls am Einsatzort eingetroffene Polizistinnen und Polizisten unternahmen sofort erste Löschmaßnahmen mit eigenen Bordmitteln und unterstützten später die eingetroffenen Brandbekämpfer, die den Brand vollständig löschten. Durch das Feuer wurde der Renault im Frontbereich stark beschädigt.