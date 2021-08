Nach gefährlicher Körperverletzung – Tatverdächtiger stellt sich

Mitte / Charlottenburg-Wilmersdorf

Nr 1799

Gestern Vormittag erlitt ein Mann bei einer Auseinandersetzung in Mitte schwere Stichverletzungen. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll es am Morgen in einer Wohnung im 8. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Rathausstraße zwischen dem 50-jährigen Wohnungsmieter und einem 33-Jährigen zu einem Streit gekommen sein. Im weiteren Verlauf kam es zu der tätlichen Auseinandersetzung, bei welcher der jüngere durch Messerstiche schwer verletzt wurde. Der Verletzte flüchtete zunächst in eine Arztpraxis im ersten Obergeschoss, wo er erstversorgt wurde. Anschließend brachten alarmierte Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus, wo er notoperiert werden musste.

Gegen 13 Uhr des gleichen Tages meldete sich der mutmaßliche Tatverdächtige auf einem Polizeiabschnitt in Charlottenburg und wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung führt ein Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City).