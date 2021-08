Wahlplakat mit Farbe beschädigt

Nr. 1798

Polizeieinsatzkräfte nahmen in der vergangenen Nacht zwei Frauen in Schöneberg fest, die im Verdacht stehen, ein Wahlplakat beschädigt zu haben. Gegen 23 Uhr fielen den Beamten die zwei Frauen in der Wilhelm-Kabus-Straße auf, wovon eine auf einer Leiter stand und sich an einem Plakat mit einer Farbsprühdose zu schaffen machte. Die 28-Jährige und ihre 22-jährige Begleiterin wurden noch vor Ort überprüft und ihre Personalien festgestellt. Anschließend wurden sie wieder entlassen und müssen sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.