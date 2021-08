Bei Festnahme Widerstand geleistet

Nr. 1758

Bei seiner Festnahme heute früh in Kreuzberg leistete ein junger Mann Widerstand und beleidigte die Einsatzkräfte. Ein Mitarbeiter der Verkehrspolizei bemerkte den 22-Jährigen gegen 5 Uhr auf dem Polizeigelände in der Friesenstraße und alarmierte sofort die Wache des auf demselben Grundstück befindlichen Polizeiabschnitts. Als die Beamten den Unbekannten unmittelbar danach ansprachen, versuchte dieser zunächst zu flüchten. Die Polizisten konnten ihn jedoch festhalten, wogegen er sich erheblich wehrte und die Dienstkräfte mehrfach beleidigte. Während der Fahrt zur erkennungsdienstlichen Behandlung schlug er seinen Kopf gegen die Fensterscheibe des Funkwagens, was sofort durch Fixieren des Kopfes unterbunden wurde. Beschädigungen waren nicht festzustellen. Auch waren bei dem Festgenommenen augenscheinlich keine Verletzungen zu erkennen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 22-Jährige aus dem Gewahrsam entlassen. Er muss sich nun wegen Hausfriedensbruchs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und versuchter Sachbeschädigung verantworten. Zudem werden die Ermittlungen auch dahingehend geführt, unter welchen Umständen der Mann auf das Polizeigelände gelangen konnte.