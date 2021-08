Mahntafeln beschmiert

Nr. 1753

Unbekannte beschmierten in Niederschöneweide zwei Mahntafeln an einer Gedenkstätte für ein ehemaliges NS-Zwangsarbeiterlager. Gegen 17.50 Uhr stellte ein 33-jähriger Mitarbeiter die mit rechtsradikalen Inhalten beschrifteten Tafeln in der Britzer Straße fest und alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein, welches beim Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes geführt wird.