Brand im Seniorenwohnhaus

Nr. 1751

Bei einem Brand in einem Seniorenwohnhaus in Spandau wurden gestern Abend mehrere Personen verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen habe gegen 19.10 Uhr ein 65-jähriger Bewohner des Wohnhauses in der Kurstraße eine im Hausflur brennende Couch entdeckt und diese zusammen mit einer 54-jährigen Bewohnerin gelöscht. Nachdem der 65-Jährige die Feuerwehr alarmiert hatte, entdeckte er im Keller eine weitere Rauchentwicklung. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten im Keller den Brandherd lokalisieren und die Flammen löschen. Dabei fanden sie eine Frau mit einer Rauchgasvergiftung, welche später als die 54-jährige Bewohnerin identifiziert werden konnte, die zuvor beim Löschen des ersten Feuers geholfen hatte. Sie und weitere Bewohnende, ein 54-Jähriger mit seinem zehnjährigen Sohn und eine 74-Jährige, wurden von Rettungskräften der Feuerwehr zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Bei der im Keller gefundenen Frau besteht dem Vernehmen nach Lebensgefahr. Zudem wurde im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen am Einsatzort gegen sie ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der besonders schweren Brandstiftung eingeleitet, welches ein Fachkommissariat für Branddelikte des Landeskriminalamtes führt.