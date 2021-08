Frau leblos aufgefunden - Mordkommission ermittelt

Nr. 1746

Heute Morgen hat die 6. Mordkommission des Landeskriminalamtes die Ermittlungen zum Verdacht eines Tötungsdeliktes in Fennpfuhl übernommen. Gegen 7 Uhr fand eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Rudolf-Seiffert-Straße eine leblose Frau im Hausflur und alarmierte Rettungskräfte sowie die Polizei. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der 56-jährigen Frau feststellen. Es liegen Anhaltspunkte für ein Tötungsdelikt vor. Die Ermittlungen dauern an.