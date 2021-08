Alkoholisiert und bei Rot gefahren - Verkehrsunfall verursacht

Nr. 1745

Alkoholisiert und bei Rot fuhr in der vergangenen Nacht ein Mann in Britz. Nach den bisherigen Ermittlungen war der 54-Jährige gegen 22.15 Uhr mit einem Renault-Transporter im Tempelhofer Weg in Richtung Fulhamer Allee unterwegs. Dabei soll er bei roter Ampel in die Kreuzung Britzer Damm gefahren sein. Dort stieß er mit einem von rechts kommenden Radfahrer zusammen, der im Britzer Damm in Richtung Gradestraße unterwegs war und die Kreuzung bei Grün überqueren wollte. Der 36-jährige Zweiradfahrer stürzte durch den Zusammenstoß auf die Fahrbahn und erlitt lebensbedrohliche Kopfverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Alarmierte Polizeikräfte führten bei dem 54-Jährigen eine Atemalkoholkontrolle durch. Diese ergab einen Wert von ungefähr 1,1 Promille. Anschließend brachten sie ihn in einen Polizeigewahrsam, aus dem er nach einer Blutentnahme wieder entlassen wurde. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Verkehrsunfalls mit schwerverletzter Person verantworten.