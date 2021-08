Autodieb festgenommen

Nr. 1692

Polizeieinsatzkräfte nahmen in der vergangenen Nacht einen Mann nach einem Diebstahl aus einem Auto fest. Gegen 0.10 Uhr beobachteten die alarmierten Einsatzeinsatzkräfte, wie ein bis dahin unbekannter Mann die Seitenscheibe eines in der Haydnstraße in Lichterfelde abgestellten Renault einschlägt und eine Tasche daraus entwendet. Die Zivilkräfte nahmen den Tatverdächtigen kurz darauf fest, brachten ihn für eine erkennungsdienstliche Behandlung in ein Polizeigewahrsam und übergaben den 48-Jährigen schließlich der Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd), welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt.