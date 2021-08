Aufgebrochener Geldautomat aufgefunden

Der am 30. Juli 2021 im U-Bahnhof Prinzenstraße komplett entwendete Geldautomat ist gestern Mittag in Alt-Hohenschönhausen wieder aufgetaucht. Ein 59-jähriger Passant hatte den gewaltsam geöffneten Geldausgabeautomaten in der Marzahner Straße ohne Geld darin aufgefunden. Die Ermittlungen des Fachkommissariats für qualifizierte Einbruchsdelikte beim Landeskriminalamt dauern an.

Erstmeldung Nr. 1670 vom 30. Juli 2021: Geldautomat entwendet

Unbekannte entwendeten heute früh in Kreuzberg einen Geldautomaten. Gegen 3.15 Uhr rief ein aufmerksamer Zeuge die Polizei zum U-Bahnhof Prinzenstraße, nachdem er lautere Geräusche und mehrere Personen wahrnahm. Nach derzeitigen Erkenntnissen rissen die Maskierten den Geldautomaten komplett aus der Verankerung und flüchteten dann unerkannt mitsamt dem Automaten. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zu dem schweren Diebstahl führt das zuständige Fachkommissariat beim Landeskriminalamt.