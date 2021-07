Verlassenes Fahrzeug nach Verkehrsunfall aufgefunden

Nr. 1680

Zeugen alarmierten heute früh die Polizei zu einem Verkehrsunfall in Schöneberg. Gegen 7.10 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei zur Goebenstraße. Dort soll eine Fahrerin oder ein Fahrer eines Mercedes aus bislang noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Wagen verloren und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Hierbei prallte der Wagen gegen einen Lichtmast und blieb stehen. Anschließend stiegen die drei Insassen, zwei Männer und eine Frau, aus dem Auto aus und flüchteten vom Unfallort. Die durch den Aufprall zerstörte Laterne prallte wiederum gegen ein nahestehendes Baugerüst und beschädigte dieses. Ebenfalls beschädigt wurde eine am Unfallort befindliche Haltestelle und ein öffentlicher Abfallbehälter. Zeugen alarmierten Polizei und Feuerwehr, die nur noch den verlassenen Wagen vorfanden. Ob die Insassen Verletzungen davon trugen, ist unbekannt. Ein Zeuge, ein Taxifahrer, teilte den eingetroffenen Einsatzkräften mit, dass ihn die vormaligen Insassen angesprochen und gefragt haben sollen, ob er sie als Fahrgäste fahren könne. Dies lehnte er ab und wies darauf hin, dass sie die Polizei alarmieren und am Unfallort bleiben müssten. Die drei Insassen sollen sich dann getrennt und den Ort verlassen haben. Der Zeuge gab weiterhin an, dass die Frau und die beiden Männer auf ihn einen alkoholisierten Eindruck gemacht haben sollen. Weitere Zeugen gaben an, dass ihnen der Wagen bereits im Bereich der Kulmer Straße durch eine rasante Fahrweise aufgefallen sein möchte. Nachfolgende Ermittlungen brachten zutage, dass sich zum Unfallzeitpunkt eine 24-jährige Frau und zwei 24 und 26 Jahre alte Männer im Fahrzeug befanden. Wer von ihnen den Wagen fuhr, ist wie die Unfallursache selbst, Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Mit Beschluss eines Gerichtes beschlagnahmten die Einsatzkräfte den Mercedes. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung sowie der Verkehrsunfallflucht führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).