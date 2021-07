Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1969

Schwere Verletzungen zog sich in der vergangenen Nacht ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Kreuzberg zu. Der 77-Jährige war gegen 22.20 Uhr in der Glogauer Straße unterwegs und überholte ein langsam fahrendes Auto, dessen 34 Jahre alter Fahrer – so die späteren Erkenntnisse – einen Parkplatz suchte. Als der Radler auf Höhe des BMW war, scherte dieser nach links aus und erfasste den Mann. Der Senior erlitt ein Schädelhirntrauma, eine Kopfplatzwunde sowie Schürfwunden und wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.