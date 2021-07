Im Kamin versteckt

Nr. 1961

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 23 nahmen in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Einbrecher in Gatow fest. Die Beamten wurden gegen 1.40 Uhr wegen einer ausgelösten Alarmanlage zu einem Einfamilienhaus in die Straße 264 gerufen. Bei der Absuche des Gebäudes entdeckten sie einen 56-Jährigen, der sich im Kamin versteckte. Bei ihm beschlagnahmten sie auch eine Tasche, in welcher sich Einbruchswerkzeug befand. Der Mann, der in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde festgenommen und der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) überstellt, die die Ermittlungen übernommen hat.