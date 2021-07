Zusammenstoß beim Linksabbiegen

Nr. 1650

Gestern Nacht stieß in Mitte eine Radfahrerin mit einem Auto zusammen. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr die 40-Jährige auf ihrem Rad gegen 22.35 Uhr auf dem Leuschnerdamm in Richtung Bethaniendamm. An der Einmündung zum Bethaniendamm bog sie nach links auf den selbigen ab und stieß dabei mit dem auf gleicher Höhe links neben ihr fahrenden Mercedes des 24-jährigen Mannes zusammen. Durch den Zusammenstoß stürzte die 40-Jährige und verletzte sich schwer an einem Arm. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zum Unfall führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).