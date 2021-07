Verkehrsunfall mit Rettungswagen

Nr. 1632

Gestern Nachmittag wurden bei einem Verkehrsunfall in Marzahn mehrere Personen zum Teil schwer verletzt. Den ersten Erkenntnissen und Zeugenberichten zufolge soll gegen 17.20 Uhr ein Rettungswagen der Berliner Feuerwehr mit Blaulicht und Martinshorn vom Helene-Weigel-Platz kommend, in Richtung Märkische Allee gefahren sein. Beim Überqueren der Kreuzung an der Allee der Kosmonauten, kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem Auto, das von einer 79-Jährigen in der Allee der Kosmonauten in Richtung Eitelstraße gesteuert wurde. Die Fahrerin des Einsatzfahrzeugs klagte anschließend über Nackenschmerzen, wollte aber zunächst keine Behandlung. Die transportierte 81-jährige Patientin erlitt eine leichte Platzwunde an einer Augenbraue, die unverzüglich behandelt wurde. Währenddessen die 79-jährige Fahrerin des am Unfall beteiligten Pkw mit Brustschmerzen in einem Krankenhaus nur ambulant behandelt werden musste, wurde ihr 76-jähriger Beifahrer mit Verdacht auf eine Halswirbelsäulenverletzung für eine stationäre Behandlung in einer Klinik aufgenommen. Zu den Ursachen, die zum Zusammenstoß führten, ermittelt nun das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).