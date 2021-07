Verdacht der Brandstiftung an Pkw

Nr. 1630

Ein Passant bemerkte heute früh gegen 3.40 Uhr in Kreuzberg einen brennenden Pkw und alarmierte die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen an dem in der Skalitzer Straße in einer Parkbucht stehenden Mercedes. Durch das Feuer wurde der Wagen im vorderen Bereich stark beschädigt. Ein vor dem Auto stehender Motorroller wurde durch die Hitzeentwicklung ebenfalls im Mitleidenschaft gezogen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.