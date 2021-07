Geldautomat aus Verankerung gerissen

Nr. 1611

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht in Wilmersdorf einen Geldautomaten entwendet. Zeugen hatten gegen 3.25 Uhr beobachtet, wie mehrere dunkel gekleidete Personen einen in einer Hauswand eingelassenen Geldautomaten in der Mainzer Straße aus seiner Verankerung rissen. Anschließend sollen die Unbekannten den Automaten auf ein Fahrzeug geladen und mit diesem sowie einem weiteren Fahrzeug in Richtung Bundesplatz davongefahren sein. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) dauern an.