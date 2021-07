Mann identifiziert

Nr. 1612

Taucher der Polizei Berlin bargen gestern Nachmittag gegen 17 Uhr einen Leichnam aus dem Schlachtensee. Der Tote konnte als der 20-Jährige identifiziert werden, der am Abend zuvor von seinem Stand-Up-Paddleboard ins Wasser gefallen war und seither vermisst wurde. Ein Fremdverschulden kann nach bisherigen Erkenntnissen ausgeschlossen werden. Eine Obduktion soll die genaue Todesursache klären.

Erstmeldung Nr. 1598 vom 24. Juli 2021: Polizeieinsatz am Badesee

Zu einem Polizeieinsatz kam es gestern Abend am Schlachtensee im gleichnamigen Ortsteil. Kurz vor 19 Uhr begab sich ein 20-Jähriger mit einem Stand-Up-Paddleboard in das Gewässer, fiel ins Wasser und ging unter. Andere Badegäste und zuerst eintreffende Polizeikräfte des Abschnitts 43 begaben sich ins Wasser und suchten erfolglos nach dem jungen Mann. Auch die Unterstützung des Polizeihubschraubers sowie der schnelle Einsatz von Tauchern der Feuerwehr und der DLRG führten nicht zum Auffinden des Mannes, so dass die Suche rund zwei Stunden später abgebrochen und die Angehörigen informiert wurden. Die Suche soll heute im Laufe des Tages fortgesetzt werden.