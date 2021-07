Pärchen in U-Bahn attackiert

Nr. 1594

Gestern Nachmittag wurde ein Pärchen in einem U-Bahnwaggon in Kreuzberg attackiert. Der Angreifer konnte kurz darauf festgenommen werden. Gegen 17.15 Uhr saßen zwei Männer in einem Wagen der U1, als sie während der Fahrt von einem zunächst Unbekannten angesprochen, bedroht und beleidigt wurden. An der Station Görlitzer Park schlug der Angreifer dann den 51-Jährigen mehrfach mit der Faust. Andere Fahrgäste konnten ihn von seinem Opfer wegziehen. Am Bahnhof Schlesisches Tor verließ er den Zug und flüchtete. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den 18-Jährigen in der Nähe stellen und nahmen ihn mit zum Polizeiabschnitt. Nach den polizeilichen Maßnahmen konnte er die Dienststelle wieder verlassen. Der attackierte 51-Jährige erlitt leichte Verletzungen, lehnte aber eine medizinische Versorgung ab. Sein ein Jahr jüngerer Begleiter blieb unverletzt. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung übernommen.