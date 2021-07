Brennendes Auto

Nr. 1587

Zu einem in Flammen stehenden Pkw wurde die Feuerwehr in der vergangenen Nacht nach Fennpfuhl alarmiert. Ein Autofahrer hatte gegen 23.55 Uhr in der Storkower Straße einen brennenden Opel bemerkt und die Einsatzkräfte gerufen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. An dem Fahrzeug entstand ein erheblicher Sachschaden. Ein dahinter geparkter VW-Bus wurde durch die Hitze im vorderen Teil leicht beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt der Polizei Berlin.