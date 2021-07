Motorraddiebe festgenommen

Nr. 1581

In Siemensstadt nahmen Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 21 in der vergangenen Nacht einen 27- und einen 40-Jährigen fest. Die beiden Männer wurden gegen 1.30 Uhr in der Gartenfelder Straße dabei beobachtet, wie sie eine Yamaha MT 07 aus einem Mercedes-Benz-Transporter ausluden. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten sie das Motorrad zuvor im Germersheimer Weg in Falkenhagener Feld entwendet. Polizistinnen und Polizisten stellten den Transporter sicher und übergaben die Yamaha an den 22-jährigen Halter. Die Tatverdächtigen kamen in einen Polizeigewahrsam, von wo aus sie nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) übergeben wurden. Sie führt die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls. Die Männer sollen im Laufe des heutigen Tages einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.