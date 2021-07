Auto überschlägt sich

Nr. 1573

Bei einem Verkehrsunfall in Spandau hat sich in der vergangenen Nacht ein Auto überschlagen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand war der 52-Jährige gegen 22.30 Uhr mit seinem Mercedes im Brunsbütteler Damm in Richtung Magistratsweg unterwegs. In Höhe Egelpfuhlstraße touchierte der Wagen zwei parkende Autos sowie einen Lastwagen und überschlug sich. Es entstand erheblicher Sachschaden. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.